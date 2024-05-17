В небе над Новороссийском сбили более 10 беспилотников ВСУ | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 04:19 В небе над Новороссийском сбили более 10 беспилотников ВСУ Кондратьев: в небе над Новороссийском сбили более 10 украинских дронов Unsplash

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Украинские боевики запустили дроны в сторону Новороссийска, российские силы противовоздушной обороны уничтожили более 10 беспилотников. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Сегодня ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу», — написал он.

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Кондратьев отметил, что в результате падения БПЛА произошли локальные возгорания, сейчас сотрудники экстренных служб занимаются их ликвидацией. По неуточненным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее житель Новороссийска сообщил 360.ru о ракетной опасности в городе. По его словам, воздушная тревога гудела примерно пять минут. Также очевидец рассказал о громких звуках в городе. В местных чатах появились данные, что люди слышали полет дронов. Они предположили, что система ПВО сработала над территорией морского порта.