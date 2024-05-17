Новороссийцы проснулись от громких звуков, похожих на взрывы | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 03:27 Новороссийцы проснулись от громких звуков, похожих на взрывы Жители Новороссийска в 03:00 услышали громкие звуки, похожие на взрывы РИА «Новости»

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Жители Новороссийска проснулись от громких звуков, похожих на взрывы. Очевидец сообщил 360.ru, что громыхало примерно в 3:00 ночи.

В городских чатах также появилась информация, что люди слышали взрывы и звуки дронов. В одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» читатели предположили, что над территорией морского порта сработала система ПВО.

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Официальной информации пока не поступало.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что началась атака дронов на полуостров. Несколько беспилотников уже уничтожили из стрелкового оружия.