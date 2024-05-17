В Новороссийске загудели сирены ракетной опасности | 360°

17 мая 2024, 04:14
В Новороссийске загудели сирены ракетной опасности
Сирены ракетной опасности включили в Новороссийске. Об этом 360.ru сообщил местный житель.
Воздушная тревога гудела около пяти минут, уточнил горожанин.
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Звуки взрывов слышны в Новороссийске примерно с 03:00 ночи. Очевидцы сообщили, что в некоторых районах города погас свет. Предварительно, сработали системы ПВО.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что системы ПВО сбили более 10 дронов в районе Новороссийска.
Одновременно с Новороссийском украинские дроны атаковали Севастополь. Губернатор сообщил, что над городом уничтожено несколько беспилотников.
Взрывы
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