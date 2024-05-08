Началось расследование удара по нефтебазе в Луганске | 360°

08 мая 2024, 09:04
Началось расследование удара по нефтебазе в Луганске
СК расследует удар ATACMS по нефтебазе в Луганске с несколькими пострадавшими
Работники нефтебазы в Луганске пострадали в результате ракетного удара. Началось расследование, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик», — заявили в ведомстве.
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В Луганске атаковали нефтебазу. По данным СК, пострадали несколько сотрудников предприятия. В Никитовском районе города Горловки украинский дрон сбросил боеприпас. Спасатели МЧС получили травмы. Следователи установят обстоятельства обоих преступлений и дадут правовую оценку действиям причастных к ним.
Нефтебазу атаковали в ночь на 8 мая ракетами ATACMS. Прогремели взрывы, начался пожар. Линии электропередачи и газопровод высокого давления получили повреждения. Госпитализировали пять работников предприятия.
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