Началось расследование удара по нефтебазе в Луганске | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 09:04 Началось расследование удара по нефтебазе в Луганске СК расследует удар ATACMS по нефтебазе в Луганске с несколькими пострадавшими РИА «Новости»

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Работники нефтебазы в Луганске пострадали в результате ракетного удара. Началось расследование, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик», — заявили в ведомстве.

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В Луганске атаковали нефтебазу. По данным СК, пострадали несколько сотрудников предприятия. В Никитовском районе города Горловки украинский дрон сбросил боеприпас. Спасатели МЧС получили травмы. Следователи установят обстоятельства обоих преступлений и дадут правовую оценку действиям причастных к ним.

Нефтебазу атаковали в ночь на 8 мая ракетами ATACMS. Прогремели взрывы, начался пожар. Линии электропередачи и газопровод высокого давления получили повреждения. Госпитализировали пять работников предприятия.