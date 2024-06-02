Пожар на лодочной станции под Тверью полностью ликвидировали

Спасатели полностью ликвидировали пожар на лодочной станции в Тверской области. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что специалисты установят причину возгорания.

Лодочная станция вспыхнула в Кимрском муниципальном округе на площади 500 квадратных метров. Фото появились в Сети. В распоряжение 360.ru также поступило видео с места происшествия. В тушении задействовали вертолет Ка-32 МЧС с водосливным устройством.

Около 14:15 стало известно о локализации огня и ликвидации открытого горения. Очевидица рассказала, что сгорело «три ряда построек». По ее словам, местные жители пытались тушить пожар еще до прибытия спасателей.