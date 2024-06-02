Лодочный поселок БАМ загорелся в Тверской области

В построенном рыбаками лодочном поселке БАМ в Тверской области случился сильный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Дубна | Вести».

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Судя по кадрам с места происшествия, огонь охватил почти весь лодочный комплекс. Утверждается также, что «дым видно отовсюду».

Подробности не приводятся. По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», к 13:30 пожарные работали на месте. При этом в сводке главного управления МЧС по Московской области информации о ЧП пока нет.

Вечером 1 июня природный пожар разгорелся в Ростовской области. К утру следующего дня он распространился на 117 гектаров. Жаркая сухая погода осложняла работу спасателей. По данным на 07:48, на месте работали 277 специалистов, которые применяли 82 спецмашины. Ни о локализации пожара, ни о том, что его удалось потушить, пока не сообщалось.

А в Бурятии поезд проехал прямо через горящий лес. В течение суток в республике произошло 10 техногенных пожаров.