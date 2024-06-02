«Картина жуткая». Появилось видео пожара на лодочной станции в Тверской области
видео 360.ru: вертолеты тушат лодочную станцию в Тверской области
Пожар на лодочной станции в Кимрском муниципальном округе Тверской области сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
На ролике видно багровое пламя, охватившее станцию. От места пожара поднимается столб густого черного дыма. Также можно услышать громкие хлопки.
«Картина жуткая. Ребята лодки все-таки перегоняют оттуда», — сказала автор видео.
На еще одном ролике — вертолет с водосливным устройством. Воздушное судно пришлось задействовать в тушении огня.
Спасателям удалось локализовать пожар и справиться с открытым горением. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в МЧС. Очевидица из Дубны сообщила, что сгорело множество построек.