«Картина жуткая». Появилось видео пожара на лодочной станции в Тверской области

видео 360.ru: вертолеты тушат лодочную станцию в Тверской области

Пожар на лодочной станции в Кимрском муниципальном округе Тверской области сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно багровое пламя, охватившее станцию. От места пожара поднимается столб густого черного дыма. Также можно услышать громкие хлопки.

«Картина жуткая. Ребята лодки все-таки перегоняют оттуда», — сказала автор видео.

На еще одном ролике — вертолет с водосливным устройством. Воздушное судно пришлось задействовать в тушении огня.

Спасателям удалось локализовать пожар и справиться с открытым горением. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в МЧС. Очевидица из Дубны сообщила, что сгорело множество построек.

За рыбкой без труда. Как выбрать правильный спиннинг

Автопутешествие без проблем. Что взять с собой в дорогу

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

«И нашим, и вашим за доллар спляшем». За что певца Алексея Воробьева записали в предатели

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте