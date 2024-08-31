МЧС: пожар на Бережковской набережной в Москве локализовали на 1000 кв. м

В Москве сотрудникам МЧС удалось справиться с распространением пожара в здании на Бережковской набережной. Огонь локализовали на площади в 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства.

К борьбе с пламенем привлекли свыше 130 специалистов и 45 единиц техники, в том числе корабль «Полковник Чернышев», беспилотники и четыре вертолета Московского авиационного центра.

Здание на западе столицы загорелось утром 31 августа. Площадь пожара быстро выросла и достигла 1000 «квадратов». Группировку сил на месте ЧП нарастили, направив туда пожарный корабль и вертолеты.

Сначала воду на здание сбрасывали два Ка-32, затем в МЧС сообщили о четырех задействованных вертолетах.

«Три Ка-32 и Ми-26 <…> сбросили уже более 350 тонн воды», — отмечали в пресс-службе ведомства.