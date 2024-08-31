Склад вспыхнул на западе Москвы

Источник 360.ru: двухэтажный склад загорелся в Дорогомилово в Москве

Фото: РИА «Новости»

Утром в субботу на западе Москвы вспыхнул склад. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 20 по Бережковской набережной. Заявитель сообщил, что горит двухэтажное кирпичное здание, прибывшие на место спасатели начали тушение. Подробная информация о происшествии выясняется.

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