Пожар на Бережковской набережной распространился на 1000 «квадратов»

Здание на Бережковской набережной в Москве загорелось на 1000 кв. м

Фото: РИА «Новости»

Площадь пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве достигла 1000 квадратных метров. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его данным, горение происходит на втором и третьем этажах. Рядом располагаются автосервис и ТЭЦ.

На тушении пожара задействовали шесть водяных стволов. Сведения о пострадавших пока не поступали.

В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте работают 110 специалистов и 35 единиц техники.

Кирпичное здание загорелось утром 31 августа. Изначально сообщалось, что пожар произошел на складе.

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