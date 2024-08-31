Пожар на Бережковской набережной распространился на 1000 «квадратов»
Здание на Бережковской набережной в Москве загорелось на 1000 кв. м
Площадь пожара в административном здании на Бережковской набережной в Москве достигла 1000 квадратных метров. Об этом 360.ru сообщил источник.
По его данным, горение происходит на втором и третьем этажах. Рядом располагаются автосервис и ТЭЦ.
На тушении пожара задействовали шесть водяных стволов. Сведения о пострадавших пока не поступали.
В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте работают 110 специалистов и 35 единиц техники.
Кирпичное здание загорелось утром 31 августа. Изначально сообщалось, что пожар произошел на складе.