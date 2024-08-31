Два вертолета привлекли к тушению пожара на западе Москвы

Два вертолета привлекли к тушению пожара на Бережковской набережной в Москве

МЧС привлекло два вертолета Ка-32 к тушению пожара в здании на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«К тушению пожара на Бережковской набережной привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра», — уточнили в МЧС.

Всего вертолеты выполнили сброс более 40 тонн воды. По данным источника 360.ru, речь идет о 32 сбросах.

Утром 31 августа на Бережковской набережной загорелось административное здание на площади в 1000 квадратных метров.

К спасательным работам также привлекли корабль «Полковник Чернышев». По последним данным, на месте происшествия задействовали 45 единиц техники и более 130 человек. Изначально сообщалось, что возгорание произошло на складе.

Upd: к месту ЧП направили четыре вертолета.