Пострадавшие от пирожков с ртутью москвичи могли купить их не в пекарне, а в магазине

Источник 360.ru: отравившиеся ртутью в Москве могли купить пироги в супермаркете

Отравившиеся пирожками с ртутью жители Москвы могли приобрести их не в пекарне на Симферопольском бульваре, а в супермаркете «Дикси». Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Сотрудники магазина проведут проверку магазина на уровень содержания ртути.

Днем ранее стало известно, что пострадавшие якобы купили пироги с ртутью в пекарне на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора начало расследование после случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту ЧП.

Пострадавших отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики провели все необходимые обследования, а также полностью промыли желудочно-кишечный тракт.

Состояние пациентов врачи в настоящее время оценивают как стабильное.