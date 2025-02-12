Пострадавшие от пирожков с ртутью москвичи могли купить их не в пекарне, а в магазине

Отравившиеся пирожками с ртутью жители Москвы могли приобрести их не в пекарне на Симферопольском бульваре, а в супермаркете «Дикси». Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
Сотрудники магазина проведут проверку магазина на уровень содержания ртути.
Днем ранее стало известно, что пострадавшие якобы купили пироги с ртутью в пекарне на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора начало расследование после случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту ЧП.