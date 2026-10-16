Посольство не получало информации о пострадавших россиянах в ДТП под Ла-Маншем

Посольство: информация о пострадавших россиянах в ДТП под Ла-Маншем не поступала

По предварительным данным, среди 19 пострадавших в ДТП на въезде в тоннель под Ла-Маншем не было граждан России. Об этом 360.ru сообщили в диппредставительстве.

«Никакой информации в Посольство России во Франции, в том числе от французских властей, касающейся того, есть ли российские граждане среди пострадавших в ДТП с автобусом и поездом при въезде в тоннель под Ла-Маншем, не поступало», — отметили дипломаты.

В диппредставительстве следят за ситуацией, если появятся данные о попавших в аварию согражданах, им окажут необходимую помощь.

Ранее на въезде в туннель под Ла-Маншем в Кокеле (Па-де-Кале) грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Пострадали 19 человек - все пассажиры и водитель, пятеро из них в тяжелом состоянии.