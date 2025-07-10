Последствия пожара в Пушкино попали на видео

Кровля пятиэтажки в Пушкино сильно пострадала от пожара. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что крыша местами разрушилась, на стенах остались следы копоти. На месте ЧП работают специалисты.

Пожар разгорелся в пятиэтажке на Московском проспекте. Огонь охватил кровлю здания, жильцов оперативно эвакуировали. Спасатели ликвидировали пожар, площадь возгорания составила 500 «квадратов». В Пушкинской прокуратуре не исключили, что огонь мог разгореться из-за действий рабочих, которые ремонтировали крышу. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

Пожарным пришли на помощь росгвардейцы, которые при патрулировании улиц обратили внимание на клубы черного дыма. Правоохранители помогли вывести из горящего здания более 35 жителей.

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