Пожар вспыхнул в доме на Московском проспекте в Пушкино

В Пушкино загорелась пятиэтажка на Московском проспекте. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, загорелась кровля жилого дома. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как от крыши здания в небо поднимается густой черный дым.

Собеседник 360.ru рассказал, что несколько недель назад в доме делали ремонт.

«Видимо, что-то загорелось при работах», — допустил он.

Мужчина добавил, что ЧП произошло по адресу Московский проспект, дом 2.

Ранее в Соликамске огонь вспыхнул в деревообрабатывающем цехе на территории колонии «Белый лебедь». В результате пожара никто не пострадал. По информации Главного управления ФСИН по Пермскому краю, загорелась кровля здания. Огонь потушила собственная пожарная части колонии.

UPD: Пресс-служба МЧС по Московской области подтвердила 360.ru информацию о пожаре в Пушкино. На место прибыли спасатели, они локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров.