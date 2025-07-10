Росгвардия Подмосковья эвакуировала 35 человек при пожаре в жилом доме в Пушкино

Фото: ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области быстро отреагировали на пожар и помогли эвакуировать более 35 жителей из многоквартирного дома. Во время патрулирования на Московском проспекте в Пушкино они заметили возгорание на крыше одного из зданий.

Стражи порядка сразу сообщили об этом жильцам и помогли им покинуть опасную зону. Также они поддержали работу спасателей, которые прибыли на место. Площадь пожара составила более 30 квадратных метров. Причины возгорания сейчас выясняются.

Слаженные действия сотрудников Росгвардии и пожарных помогли избежать серьезных последствий.

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