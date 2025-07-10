Росгвардия Подмосковья эвакуировала 35 человек при пожаре в жилом доме в Пушкино

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области быстро отреагировали на пожар и помогли эвакуировать более 35 жителей из многоквартирного дома. Во время патрулирования на Московском проспекте в Пушкино они заметили возгорание на крыше одного из зданий.