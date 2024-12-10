Последствия пожара на Коптевском рынке в Москве сняли на видео

Спасатели ликвидировали открытое горение на Коптевском рынке, где загорелись павильоны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, площадь пожара составила около 400 квадратных метров, возгорание локализовали.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в шаурмичной и перекинулся на соседние здания. Пламя охватило пять двухэтажных павильонов, сообщал источник 360.ru. На место ЧП помимо пожарных прибыли бригады скорой помощи и полиция. Информация о пострадавших не поступала.

Из находящегося рядом с горящим павильоном здания вывели 15 человек. Выяснение обстоятельств проконтролирует городская прокуратура, точную причину ЧП установят с помощью экспертизы. В связи с пожаром для транспорта перекрыли проезд возле рынка.