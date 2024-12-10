Пожар на Коптевском рынке в Москве начался в павильоне с шаурмой

Источник 360.ru: пожар на рынке в Москве начался с павильона с шаурмой

Пожар на Коптевском рынке в Москве вспыхнул в помещении шаурмичной, после чего огонь перекинулся на соседний павильон. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Сначала начало гореть помещение „шаурма“, сейчас [огонь] распространяется все больше и больше», — отметил он.

Площадь пожара составляет порядка 300 «квадратов», горят пять павильонов. На месте ЧП работают спасатели, полиция. Также прибыла скорая помощь.

Огонь вспыхнул на рынке, расположенном на Коптевской улице. Информация о пострадавших не поступала. По данным источника 360.ru, огонь успел охватить два двухэтажных павильона, но есть риск дальнейшего распространения пламени.