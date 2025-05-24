После смертельного ДТП в Ногинске задержали водителя автобуса

СК: в Ногинске задержали водителя автобуса после гибели двух человек в ДТП

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя микроавтобуса после аварии в Ногинске, в которой погибли два человека. Об этом 360.ru сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Московской области по взаимодействию со СМИ подполковник юстиции Ольга Врадий.

«Водителя задержали по подозрению в совершении преступления по статье „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“, дело возбудил следователь Следственного управления отдела МВД „Ногинское“», — заявила она.

Следствие установило, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2, двигаясь по своей полосе движения дороги М-12 в Богородском городском округе Московской области, столкнулся с автомобилем Lada Largus, а затем — с Audi.

«В результате ДТП девятилетний мальчик и его бабушка — пассажиры Lada Largus — погибли на месте. Еще девять человек, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы с различными травмами», — напомнила руководитель пресс службы областной прокуратуры Екатерина Короткова.

Она отметила, что в ближайшее время суд с участием представителя ведомства рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее очевидец аварии заявил 360.ru, что она могла произойти из-за того, что водитель микроавтобуса «залип в телефон».