Авария с автобусом в Ногинске, в которой погибли два человека, могла произойти из-за водителя транспортного средства. Такое предположение 360.ru высказал очевидец ДТП.

«Лично я думаю, водитель автобуса залип в телефон и не успел заметить вовремя стоящую на аварийке машину. Вот и результат», — сказал он.

Очевидец добавил, что на аварию было страшно смотреть со стороны. На обочине сидели окровавленные дети, некоторые люди остались зажатыми в машине.

«Спасибо людям, что останавливались. Спасибо тем, кто по магистрали ехал в пределах нормы или вовсе не спеша. Куда спешить? Какая бы у тебя ни была машина, какой бы ни был энтузиазм и мастерство вождения... Люди, всегда помните о том, что можете забрать жизни невинных людей», — заключил он.

В ДТП с автобусом в Ногинске погибли ребенок и женщина. Также пострадали 12 человек, среди них трое детей. СК начал расследование происшествия.