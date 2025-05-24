В ДТП с микроавтобусом в Ногинске пострадали три ребенка

В Московской области в результате аварии микроавтобуса с двумя автомобилями 68-м километре трассы М-12 пострадали три ребенка. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе федерального центра медицины катастроф.

«Пострадали 12 человек, в том числе три ребенка. Погибли два человека, в том числе один ребенок. Госпитализированы восемь человек, среди них два ребенка. Амбулаторную помощь оказали двоим пострадавшим», — сообщили в центре.

Микроавтобус с детьми в салоне врезался в две машины в попутном направлении и перевернулся. К месту ДТП вылетел вертолет санитарной авиации.

Следственный комитет по факту происшествия завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Московской области взяла расследование обстоятельств под свой контроль.

Погибшему мальчику шесть лет, заявляли 360.ru в Минздраве Подмосковья. Погибшая женщина, предположительно, приходилась ему матерью.