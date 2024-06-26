Власти Коми назвали число пострадавших из-за схода поезда с рельсов

Глава Коми Уйба: 20 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов

В Коми в результате схода поезда с рельсов пострадали 20 человек. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в Telegram-канале .

Состояние троих пострадавших оценили как тяжелое.

«Как мне доложило руководство Инты, в поезде находилось 215 пассажиров», — добавил глава Коми.

По его словам, раненых доставят в центральную районную больницу. Остальных пассажиров расселят в гостиницах, пунктах временного размещения, школах и других социальных учреждениях.

Медиков направили к месту ЧП по железной дороге, так как по-другому туда не добраться, объяснили в администрации Инты.

Сход состава с рельсов произошел на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на этом участке приостановили.