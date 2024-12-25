Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе полностью потушили
Глава Северной Осетии — Алании Меняйло: пожар в ТЦ во Владикавказе потушили
Пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе потушили. Об этом заявил глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
«10:15 — полная ликвидация пожара в ТЦ „Алания Молл“», — написал он.
Ранее в ТЦ «Алания Молл» случился взрыв. Как отметили в экстренных службах, он мог произойти из-за неисправности оборудования. По данным спасателей, ЧП произошло в фудкорте, который находится на последнем этаже здания. После взрыва начался пожар. Огонь разгорелся на площади примерно 800 «квадратов».
До этого Меняйло заявил, что в результате происшествия погибла женщина. Она находилась внутри здания в момент взрыва. Также состояние еще одного пострадавшего уточняют медики.
На месте развернули оперативный штаб.