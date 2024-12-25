Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло подтвердил гибель женщины при взрыве в ТЦ «Алания Молл». Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Жительница Северной Осетии в момент взрыва находилась внутри торгового центра.

По словам Меняйло, состояние еще одного пострадавшего сейчас уточняют врачи, которые забрали его с места происшествия.

«Территория оцеплена. На месте работает следственная группа. Идет локализация пожара. Сильное задымление», — уточнил глава республики.

Он добавил, что специалисты осматривают помещения, выясняя, нет ли очагов возгорания, а также ищут людей, которые могут оставаться в здании.

Ранее в среду стало известно, что предварительной причиной пожара и последующего взрыва в «Алания Молле» во Владикавказе стал взрыв бытового газа на четвертом этаже.