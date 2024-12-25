Неисправность оборудования назвали возможной причиной взрыва в ТЦ «Алания Молл»

Взрыв в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, по предварительным данным, произошел из-за неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительная причина взрыва газа в торговом центре — неисправность оборудования», — уточнил собеседник агентства.

Сотрудники экстренных служб сообщили, что происшествие случилось в фудкорте, расположенном на последнем этаже здания. После взрыва там вспыхнул пожар. Пламя распространилось на площади около 800 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее в среду глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в результате случившегося в «Алании Молле» погибла женщина. Он также заявил, что врачи забрали еще одного пострадавшего, состояние которого сейчас уточняется.