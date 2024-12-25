Алиев срочно вернется в Баку из России после падения самолета в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен вернуться из России в Баку из-за крушения в Казахстане самолета Embraer 190. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Данные о падении самолета в казахстанском городе Актау появились сегодня утром. Журналисты выяснили, что ЧП могло случиться из-за столкновения с птицей, после которого нарушилось рулевое управление. Перед падением воздушное судно подало сигнал о бедствии.

На борту Embraer 190, по предварительным данным, находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. После крушения госпитализировали 25 человек.

На место происшествия прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС. На борту начался пожар после падения, его уже ликвидировали.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с моментом крушения самолета. На них видно, что Embraer 190 пикировал прямо на землю. После столкновения случился взрыв, в небо поднялся столб черного дыма.