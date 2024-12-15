Прокуратура проведет проверку после крушения двух танкеров в Керченском проливе

Южная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере безопасности мореплавания после ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения судов в Керченском проливе. По поручению прокурора Сергея Сафинова Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

В воскресенье стало известно, что грузовое судно «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа на борту терпит бедствие в Керченском проливе. Позднее также повреждение получил танкер «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа. На место происшествия выдвинулись экстренные службы.