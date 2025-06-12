После ЧП на Енисее выставили заграждения

После ЧП на Енисее откачали еще два кубометра нефтесодержащей жидкости

После аварии судна на Енисее в Красноярском крае установили четыре боновых заграждения. В среду из воды откачали еще два кубометра нефти, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале .

«Обработано сорбентами 4800 метров береговой линии и 3600 квадратных метров водной поверхности; откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости; установлено 270 метров сорбирующих бонов», — рассказал он о проделанной работе за вчерашний день.

Кроме того, специалисты изучили состояние акватории Енисея с помощью дронов. О массовой гибели птиц и рыб сообщений не было.

«Ситуация на месте аварии остается под контролем», — добавил он.

Специалисты продолжают устранять последствия ЧП. Озерских поблагодарил жителей района за терпение и готовность оказать помощь.

На реке Енисей в Красноярском крае судно получило пробоину, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Нефтяная пленка растянулась на 30 километров по течению реки после аварии буксира. Эколог Анна Курбатова предупредила, что разлив топлива в Енисее грозит разрушением северной экосистемы.