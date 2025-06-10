Эколог Курбатова предупредила, что разлив топлива в Енисее грозит разрушением северной экосистемы

Эколог и доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова поделилась с сайтом телеканала «Звезда» своими наблюдениями о последствиях разлива топлива в Енисее. Специалист указала, что проблема загрязнения может выйти за пределы локального масштаба и отразиться на всей экосистеме реки.

«Енисей привносит очень мощную составляющую по загрязнению Ледовитого океана», — подчеркнула Курбатова.

Эколог обратила внимание на то, что северные экосистемы восстанавливаются сложнее, а нефтепродукты наносят максимальный вред природе. Распространяясь по поверхности воды из-за поверхностного натяжения, нефтяная пленка препятствует проникновению солнечных лучей, что замедляет или вовсе прекращает фотосинтез, в зависимости от ее толщины.

«И, соответственно, первый удар кто принимает на себя? Фитопланктон. Потом всякие мелкие рачки и так далее, вплоть до крупных рыб. То есть произойдет как бы поломка на всех узлах цепочки пищевой», — пояснила эксперт.

Напомним, что на Енисее в Казачинском районе Красноярского края произошел разлив дизельного топлива из-за аварии на теплоходе. Для локализации и устранения утечки вокруг судна установили боновые заграждения, а загрязненные участки обработают сорбентами и специальными реагентами.