Прокуратура начала проверку после ЧП с разливом дизельного топлива на Енисее

На реке Енисей в Красноярском крае судно получило пробоину, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Произошло повреждение буксира-толкача о подводное препятствие. В результате инцидента судно частично подтоплено. Прокуратура организовала надзорное мероприятие в сфере обеспечения безопасности судоходства», — заявили в ведомстве.

На реке Енисей в Красноярском крае вечером в воскресенье судно получило пробоину, в воде оказались около 10-15 тонн дизельного топлива.

Единая дежурно-диспетчерская служба Енисейского района отмечала, что на время проведения работ по очистке нужно ограничить посещение акватории реке Енисей. ЧП произошло на время проведения работ по очистке в воскресенье около 21.00 (17.00 мск).

В Росморречфлоте РИА «Новости»уточнили, что при аварии буксира, получившего повреждение корпуса, никто не пострадал.

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