Нефть разлилась по Енисею на 30 км после аварии 8 июня
Нефтяная пленка растянулась на 30 километров по течению Енисея после аварии буксира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Казачинского района Красноярского края.
Вокруг судна установили два ряда боновых заграждений, чтобы избежать новых утечек. Такие же заграждения появятся ниже по течению. В основном нефтепродукты сконцентрировались в прибрежной зоне.
Устранить последствия аварии планируют в течение двух-трех недель.
Ранее сообщалось, что буксир столкнулся с подводными скалами, из четырех его топливных баков повреждения получил один. Еще два остались целыми, состояние четвертого выясняется.
После происшествия Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. При аварии никто не пострадал.
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