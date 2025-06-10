Нефть разлилась по Енисею на 30 км после аварии 8 июня

Нефтяная пленка растянулась на 30 километров по течению Енисея после аварии буксира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Казачинского района Красноярского края.

Вокруг судна установили два ряда боновых заграждений, чтобы избежать новых утечек. Такие же заграждения появятся ниже по течению. В основном нефтепродукты сконцентрировались в прибрежной зоне.

Устранить последствия аварии планируют в течение двух-трех недель.

Ранее сообщалось, что буксир столкнулся с подводными скалами, из четырех его топливных баков повреждения получил один. Еще два остались целыми, состояние четвертого выясняется.

После происшествия Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. При аварии никто не пострадал.