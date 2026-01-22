Порезавшего уборщицу семиклассника в Нижнекамске задержали

В Нижнекамске задержали 13-летнего ученика лицея, напавшего на сотрудницу учреждения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из лицеев ученик нанес резаные раны одной из работниц. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб», — заявили в ведомстве.

Ученика задержали росгвардейцы. Им оказался 13-летний ребенок.

В мэрии города уточнили, что парень учится в седьмом классе. Пострадавшая женщина — уборщица в лицее. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Родителей нападавшего пригласили в школу. Всех учеников эвакуировали.

«По предварительной информации, он взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу и спрятался. Потом его задержали», — отметили в мэрии.

Правоохранители устанавливают остальные причины ЧП.

В распоряжении 360.ru оказались кадры из школы после ЧП. Ученики успели забаррикадироваться в одном из классов.