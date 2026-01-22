Ученики забаррикадировались в классах во время резни в школе в Нижнекамске

Школьники начали баррикадироваться в классах во время поножовщины в учебном заведении в Нижнекамске. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На фото видно, что дети завалили дверь в одном из кабинетов партами и стульями, чтобы уберечь себя от опасности.

Вооруженный ножом ученик напал на уборщицу в нижнекамском лицее утром 22 января, женщина получила ранение. Предварительно, 13-летний школьник пронес в здание не только нож, но и петарды, которые он разбрасывал по коридору.

«Ученик с ножом, это правда. Мы думали, что это все просто проверка, оказалось нет. Сидели час, нападавший закинул петарды по этажам, ранили уборщицу, оказали помощь. Нападавший — семиклассник», — рассказал источник 360.ru.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.