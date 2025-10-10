Российский подросток пешком пошел в Европу и попался

В Калининградской области задержали подростка, который планировал незаконно перебраться в Евросоюз для получения политического убежища. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Следствие установило, что подросток прибыл в регион из Санкт-Петербурга и в течение нескольких дней искал подходящее место для перехода государственной границы с Польшей.

В конце августа парень решил перейти на польскую сторону около поселка Севское в Правдинском муниципальном округе, пересек рубеж охранных инженерных сооружений, переплыл реку Лава и продолжил путь пешком уже по польской земле.

Но планам сбыться не удалось, подростка задержали польские пограничники и передали российской стороне. СК завел дело о незаконном пересечении госграницы, дату судебного слушания пока не определили.

