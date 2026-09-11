Правоохранители проверят состояние трассы М-8, где в ДТП погибли 12 человек

СКР: решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП на трассе М-8

Правоохранительные органы начали процессуальную проверку после столкновения лесовоза, микроавтобуса и автомобиля на трассе М-8 «Холмогоры». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Авария произошла вечером 11 сентября на участке трассы между Холмогорским и Приморским районами. К месту ДТП выехала следственно-оперативная группа. Следком заявил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проведение процессуальной проверки контролирует прокуратура Архангельской области. Пресс-служба надзорного ведомства также сообщила, что оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и проверит содержание участка М-8 «Холмогоры», на котором произошло ДТП.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Ранее полиция сообщила, что авария произошла при попытке водителя микроавтобуса обогнать легковой автомобиль. Погибли 12 человек, восемь находятся в больнице в тяжелом состоянии.