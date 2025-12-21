Полиция установила личность буйной пассажирки, которую усмирял Глызин

Агрессивную девушку задержали в аэропорту Шереметьево. Из-за нее самолет Москва — Новокузнецк вернулся в пункт вылета, а сотрудники авиакомпании получили травмы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

Потасовку в полете устроила девушка 1991 года рождения из Кемеровской области. Она кричала, ругалась и дралась, одна из бортпроводниц получила ушибы. Экипажу пришлось объявить о возвращении в Шереметьево.

«Другие пассажиры бизнес-класса, среди которых были известный артист эстрады и его концертный директор, помогли сотрудникам авиакомпании усадить дебоширку на место, и после приземления она была передана полицейским», — рассказала Волк.

После приземления транспортные полицейские задержали хулиганку и возбудили уголовное дело. От медосвидетельствования она отказалась. Пассажирке эконом-класса потребовалась медпомощь. Во время ЧП она почувствовала себя плохо.

Буйная пассажирка пыталась разнести самолет, рассказал ранее певец Алексей Глызин. По его словам, девушку скрутили общими усилиями.