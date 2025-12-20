Нетрезвая пассажирка напала на певца Глызина в самолете и задержала рейс

Агрессивная пассажирка напала на певца Глызина в вылетающем из Москвы самолете

Неадекватная пассажирка напала на певца Алексея Глызина в самолете, вылетающем из Москвы. В итоге рейс пришлось задержать, рассказал 360.ru музыкант.

По его словам, воздушное судно уже поднялось в небо, но потом пассажирка с заднего ряда начала громко разговаривать.

«Ей сделали замечание, один раз, второй. Потом она себя стала агрессивно вести, накинулась на стюардессу, которая получила сотрясение мозга. Пассажирка пыталась разнести самолет в клочья, экипаж принял решение развернуться», — сообщил Глызин.

Общими усилиями женщину удалось скрутить, она угрожала окружающим могущественными покровителями.

«Одной пассажирке стало плохо, дети начали кричать. Она пыталась разнести самолет в клочья. После приземления пришли медики в салон, работники транспортной полиции, прокуратуры, составили акт о произошедшем», — заключил певец.

