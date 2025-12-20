Появилось видео задержания неадекватной пассажирки в самолете с Глызиным

Утром 20 декабря вылет самолета с певцом Алексеем Глызиным на борту пришлось отложить из-за дебоша неадекватной пассажирки. В распоряжении 360.ru появилось видео ее задержания.

На кадрах видно, что экипаж воздушного судна усмирил женщину, связав ей руки за спиной. В это время она нецензурно ругала окружающих.

Глызин рассказывал 360.ru, что ЧП произошло почти сразу после вылета из Москвы. Женщина на сиденье сзади начала громко разговаривать, а после замечания пошла вразнос.

Она накинулась на стюардессу, которая в итоге получила сотрясение мозга. Обстановка сильно напугала детей на борту, после чего пилот принял решение вернуться в аэропорт. На земле пассажирку встретили сотрудники правоохранительных органов, на борт поднялись медики.

