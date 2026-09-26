Три человека пострадали при столкновении шести автомобилей в Москве
Три человека пострадали в аварии с участием шести автомобилей в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Машины столкнулись возле дома №24 по Ленинградскому проспекту. Сотрудники Госавтоинспекции установят обстоятельства и причины ДТП.
Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Надзорное ведомство взяло выяснение обстоятельств аварии на контроль. Проверку проведет прокуратура Северного административного округа.
Ранее массовое ДТП произошло на КАД Санкт-Петербурга. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозов у автомобиля Maybach. Иномарка повредила четыре автомобиля, которые стояли в пробке.