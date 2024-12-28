Полиция показала место убийства 4 детей в Тверской области
Сотрудники полиции показали частный дом в СНТ Межурка Тверской области, где нашли тела четверых детей. Фото опубликовала пресс-служба ведомства.
Тела четверых несовершеннолетних детей обнаружили в частном доме в СНТ «Межурка» Калининского района под Тверью. Telegram-канал Mash сообщил, что все дети были младше семи лет. Их семья ранее не попадала в поле зрения полиции.
По предварительным данным, несовершеннолетних убил отец. Сначала он запер жену, а потом расправился с детьми. Мужчину задержали, сейчас он находится в реанимации.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося. Туда также выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов.
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