Поймавших выпавшего из окна мальчика в Петербурге наградят в Смольном

Сотрудницы клиники МЧС в Санкт-Петербурге спасли мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте. За это губернатор Александр Беглов наградит их знаками отличия «За доблесть в спасении». Церемония награждения пройдет в начале марта, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Первыми полуторагодовалого ребенка в окне 10-го этажа заметили охранник и кассир магазина. Они позвали на помощь прохожих, откликнулись сотрудницы клиники МЧС Анна Кабашова и Ольга Артемьева. Женщины сняли верхнюю одежду, поймали в нее упавшего мальчика и отнесли в близлежащую поликлинику.

Мальчика госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Спасителям 4 марта в Смольном вручат знаки отличия «За доблесть в спасении».

«Это пример мужества, самоотверженности и отваги. В Петербурге живут и работают настоящие герои», — заявил Беглов.

Кадры с места спасения мальчика показал 360.ru. В момент ЧП дома находились его мать и старший брат.