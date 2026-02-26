В Петербурге прохожие поймали выпавшего из окна 10-го этажа годовалого ребенка

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок выпал из окна 10-го этажа дома на Богатырском проспекте, но остался жив — его поймали прохожие. Об этом сообщил источник 360.ru.

Накануне, 25 февраля, мать ненадолго отлучилась в туалет, а когда вернулась, малыша в комнате не было. Окно оказалось открыто. Старший брат ребенка рассказал, что услышал крики с улицы и увидел ноги малыша на подоконнике, но не успел добежать.

Прохожие внизу заметили падающего ребенка, быстро растянули куртку и поймали его. Пострадавшего с матерью госпитализировали в детскую городскую больницу № 2. Отец в это время был в гостях у знакомых.

Прокуратура Приморского района подтвердила факт происшествия и начала проверку. Ведомство оценит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности, а также действия родителей по воспитанию детей.

В комнате, откуда выпал ребенок, на двух частях окна стояли защитные замки, но центральная часть оказалась не оборудована защитой.

Ранее в Петербурге дворник спас ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа.