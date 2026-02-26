Появилось видео спасения годовалого ребенка, выпавшего с 10-го этажа в Петербурге

Появилось видео, на котором прохожие в Санкт-Петербурге ловят годовалого ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа дома на Богатырском проспекте. Кадрами очевидцы поделились с 360.ru.

На записи видно, как люди внизу быстро растягивают куртку, и малыш падает прямо на импровизированное полотно. Происшествие случилось 25 февраля. Ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу № 2.

Прокуратура Приморского района начала проверку. В комнате, откуда выпал ребенок, центральная часть окна не была оборудована защитным замком. Мать отлучилась в туалет на несколько минут, старший брат не успел добежать, увидев ребенка на подоконнике. Отца в этот момент дома не было, он ушел в гости к знакомым.

Это уже второй случай падения ребенка из окна в Санкт-Петербурге за эту неделю. Ранее шестилетний мальчик упал с седьмого этажа, но его успел спасти дворник.