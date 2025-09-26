Появился список жертв паленого алкоголя в Ленобласти
Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал имена погибших и пострадавших от от суррогатного алкоголя в Сланцах в Ленинградской области. По последним данным, жертвами стали семь человек.
Среди погибших:
- Марина О., 60 лет.
- Борис Р., 69 лет.
- Юрий С., 54 года.
- Николай К., 42 года.
- Алексей В., 46 лет.
- Ирина И., 58 лет.
- Олеся Р., 46 лет.
Среди пострадавших оказались три человека — 39-летний Игорь Ш. 53-летний Сергей Ч. и 75-летняя Галина Б. Последняя — жена подозреваемого.
Правоохранители задержали 79-летнего местного жителя. В его доме нашли бутылки и канистры, в которых был суррогатный алкоголь. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее похожая история случилась в Нижегородской области. Пять человек насмерть отравились самогоном. Они приобрели алкоголь в некоем «веселом гараже», чтобы отметить праздник.