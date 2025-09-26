Появился список жертв паленого алкоголя в Ленобласти

Фото: РИА «Новости»

Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал имена погибших и пострадавших от от суррогатного алкоголя в Сланцах в Ленинградской области. По последним данным, жертвами стали семь человек.

Среди погибших:

Среди пострадавших оказались три человека — 39-летний Игорь Ш. 53-летний Сергей Ч. и 75-летняя Галина Б. Последняя — жена подозреваемого.

Правоохранители задержали 79-летнего местного жителя. В его доме нашли бутылки и канистры, в которых был суррогатный алкоголь. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее похожая история случилась в Нижегородской области. Пять человек насмерть отравились самогоном. Они приобрели алкоголь в некоем «веселом гараже», чтобы отметить праздник.

