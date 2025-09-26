Появился список жертв паленого алкоголя в Ленобласти

Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал имена погибших и пострадавших от от суррогатного алкоголя в Сланцах в Ленинградской области. По последним данным, жертвами стали семь человек.

Среди погибших:

Марина О., 60 лет.

Борис Р., 69 лет.

Юрий С., 54 года.

Николай К., 42 года.

Алексей В., 46 лет.

Ирина И., 58 лет.

Олеся Р., 46 лет.

Среди пострадавших оказались три человека — 39-летний Игорь Ш. 53-летний Сергей Ч. и 75-летняя Галина Б. Последняя — жена подозреваемого.

Правоохранители задержали 79-летнего местного жителя. В его доме нашли бутылки и канистры, в которых был суррогатный алкоголь. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее похожая история случилась в Нижегородской области. Пять человек насмерть отравились самогоном. Они приобрели алкоголь в некоем «веселом гараже», чтобы отметить праздник.