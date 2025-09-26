В Ленобласти семь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

В Сланцах Ленинградской области уже семь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем. Еще двух госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

«На данный момент погибшие и пострадавшие зафиксированы в деревне Гостицы и в самом городе Сланцы», — уточнил источник канала.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. Правоохранители установили и задержали подозреваемого.

Им оказался 79-летний местный житель, занимающийся продажей спиртного. Его 75-летняя жена стала одной из пострадавших. Самому младшему госпитализированному — 37 лет.

В доме у пенсионера нашли пустые стеклянные бутылки и канистры, где мог находиться суррогат.

Ранее в Нижегородской области пять человек насмерть отравились самогоном. Они купили спиртное в некоем «веселом гараже», чтобы отметить День города. Правоохранители возбудили уголовное дело за сбыт небезопасной продукции.