В Нижегородской области пять человек насмерть отравились самогоном

Пять человек умерли из-за отравления алкоголем в Нижегородской области

В Нижегородской области завели уголовное дело после смерти пяти человек из-за отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи установили, что в ночь на 31 августа в больницу города Балахны привезли трех мужчин и женщину с признаками отравления. Несмотря на оказанную им помощь, госпитализированные скончались.

Еще один мужчина из этой же компании умер в квартире дома на улице Чапаева.

Правоохранители устанавливают вид употребленного алкоголя и его производителя. По информации Mash, погибшие пили самогон. Спиртное они купили в некоем «веселом гараже» на улице Чапаева в Балахне, чтобы отметить День города.

Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело завели за сбыт небезопасной продукции.

Ранее стало известно, что число пострадавших от паленой чачи в Сириусе увеличилось до 15. Погибли 13 человек.