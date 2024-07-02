Появилось видео взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке

Момента взрыва газа в доме в Стерлитамаке сняли на видео

При взрыве газа в многоквартирном доме Стерлитамака откинуло девушку с коляской. Этот момент попал на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

Пострадавшая набирала код домофона, чтобы войти в дверь. Взрывной волной ее откинуло в сторону. Состояние девушки и ребенка в коляске неизвестно.

Взрыв произошел около 11:00 в квартире, в которой работали специалисты газовой службы, они выясняли причины утечки газа. Смертельные травмы получила одна женщина. Пострадали два газовщика и два ребенка, их доставили в больницу.

Очевидцы происшествия рассказывали 360.ru, что осколки стекла от окон в квартирах на первом и втором этажах разлетелись на 10 метров.

Прибывшие на место спасатели вывели из дома порядка 80 жильцов, устанавливаются причины произошедшего.