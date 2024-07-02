Около 80 жильцов дома в Стерлитамаке эвакуировали после взрыва газа

МЧС: после взрыва газа в доме в Стерлитамаке эвакуировали около 80 человек

Фото: РИА «Новости»

Экстренные службы эвакуировали порядка 80 человек из дома в Стерлитамаке после взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в доме №150 по улице Артема. Прибывшие на место пожарные установили, что хлопок случился в квартире на втором этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома без последующего горения.

«В результате происшествия погибла одна женщина, а также пострадали семь человек, среди них два ребенка», - заявили в МЧС.

Пожарные и спасатели эвакуированы около 80 жильцов дома. Причина произошедшего устанавливается.

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