В Петербурге дворник-мигрант поймал мальчика, упавшего из окна седьмого этажа

Дворник спас шестилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа жилого дома на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Соседка заметила ребенка в открытом окне и позвала дворника. Мужчина — трудовой мигрант — выбежал под окна и успел подхватить мальчика, прижав его к себе, чтобы смягчить удар. Затем он отнес ребенка к консьержу, где его уже ждала скорая помощь. Медики осмотрели мальчика и госпитализировали с травмами.

В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщили, что устанавливают причины и обстоятельства падения ребенка.

Ранее в Невском районе прохожая обнаружила на улице девятилетнего мальчика с травмами после того, как он экстремально покинул квартиру на третьем этаже. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломами и сотрясением мозга.