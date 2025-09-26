Появилось видео с пожаром на территории завода в Люберцах

Появились кадры с места пожара на территории завода в Люберцах. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

По его данным, огонь разгорелся на территории завода по производству пластмасс. На место прибыли спасатели, к ним на помощь также отправили пожарных из Москвы.

Ранее крупный пожар случился в селе Малый Карамыш Саратовской области. Пламя разгорелось на хозяйственных постройках на Центральной улице. Площадь огня составила почти 500 квадратных метров.

К тушению привлекли два расчета противопожарной службы, также ликвидировать огонь помогали волонтеры и местные жители. В итоге пламя оперативно потушили, в результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара выясняют.